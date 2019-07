Kurbanlık develer 15 bin liradan satışta

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, kurbanlık olarak develere olan ilginin giderek arttığını, bu yıl da 10 ile 15 arasında kurbanlık satmayı planladıklarını belirtti. İncirliova ilçesindeki çiftliğinde deve yetiştiriciliği yapan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, kurbanlık olarak ayrılan hayvanların satışı için pazarlık görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.Deve güreşleri için yapılan yetiştiriciliğin yanında talebe göre kurbanlık olarak da hayvan tedarik ettiklerini bildiren Kaya, "Diğer kurbanlıklara göre et verimi nedeniyle daha ekonomik olan develere olan ilgi her geçen yıl artıyor. 7 kişinin ortak olduğu bir deveden 350-450 kilogram arası karkas et çıkıyor. Her sene kurbanlık olarak deveyi tercih eden müşterilerimiz var. Türkiye'nin her yanına gönderiyoruz. Bu sene İncirliova'dan 10 ile 15 arası bir deveyi kurbanlık olarak satmayı planlıyoruz. Fiyatlar 15 ile 20 bin lira arasında değişiyor." dedi.