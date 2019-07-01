Kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban kesim bedeli açıklandı!

Diyanet İşleri, 2019 yılı velaket yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Ali Erbaştarafından açıklanan fiyatlarda geçen seneye göre yüzde beş civarında bir artış gözlendi. Peki kurban pazarında kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI 2019 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz sene kurban pazarlarında en düşük küçükbaş 600 lira, en düşük büyükbaş da 6 bin liradan satılmıştı. Bu yıl en düşük küçükbaş fiyatının 800, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira olması bekleniyor.

GEÇEN SENE KURBAN FİYATLARI NE KADARDI?

Diyanet İşleri, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlenmişti.