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Kurbanlık hayvan sahipleri sahte paraya karşı uyarıldı

Kurbanlık hayvan sahipleri sahte paraya karşı uyarıldı KOM ekipleri, sahte parayla gerçek para arasındaki farkı tek tek anlattıBOLU - Bolu'da, kurbanlık hayvanların satıldığı pazara giden KOM ekipleri, satıcıları sahte paralara karşı uyararak, dolandırılmamaları için sahte parayla gerçek...

06.08.2019 19:33
Kurbanlık hayvan sahipleri sahte paraya karşı uyarıldı
Kurbanlık hayvan sahipleri sahte paraya karşı uyarıldı
KOM ekipleri, sahte parayla gerçek para arasındaki farkı tek tek anlattı
BOLU - Bolu'da, kurbanlık hayvanların satıldığı pazara giden KOM ekipleri, satıcıları sahte paralara karşı uyararak, dolandırılmamaları için sahte parayla gerçek para arasındaki farkı tek tek anlattı.
Bolu'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında sahte para uygulaması yaptı. Kuruçay Mahallesi'nde bulunan pazara giden ekipler, satıcıları sahte para konusunda uyararak, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Ekipler, satıcıları paraların üzerinde bulunan şeride ve paraların boyutlarına özellikle dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Kurbanlık hayvan satıcısı Aydın Yerlikaya, hayvan pazarında sahte para olayı yaşamadığını belirterek, "Birisine para vermiştim. Aradan 1-2 ay geçtikten sonra 300 lira sahte para çıktı demişti. Tek tek kontrol etme şansımız olmuyor. Hayvan pazarına ATM konulmuş olsa çok daha iyi olur. Çok para dönüyor burada. 15-20 bin liranın içerisine sahte para koyabilirler" dedi.

Bolu, Genel

Kaynak: İHA

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