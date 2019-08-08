Kurbanlık koç alana kuzu hediye

Kütahya
'da küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mehmet Aydın
, satışa sunduğu "Paşa" isimli kurbanlık koçu alana kuzu hediye edecek.
Kurban Bayramı öncesi Kütahya- Tavşanlı
kara yolu kenarında açılan pazarda, ağırlığı ve yüksek fiyatlarıyla bazı hayvanlar daha çok dikkati çekiyor.
Küçükbaş hayvanlar için ayrılan bölümde en fazla ilgiyi, sahibinin Paşa ismini verdiği koç görüyor. Pazara gelenlerden bazıları koçla fotoğraf çektiriyor. Çocuklar da yakınlarıyla padoğa girerek kurbanlığı sevme imkanı buluyor.
Besici Mehmet Aydın, AA muhabirine, kurbanlık koçu satın alana "Boncuk" adındaki kuzuyu hediye edeceğini söyledi.
Paşa'nın, pazarın gözde kurbanlıklarından olduğunu belirten Aydın, "Şu anda 2,5 yaşında olan Paşa'ya çok iyi baktık. Canlı ağırlığı yaklaşık 120 kilogram olan ve gözümüzden bile esirgediğimiz Paşa'yı satışa sunduk. Paşa, pazarda kısmetini bekliyor. Onun yanında kuzu Boncuk'u hediye edeceğiz." dedi.
Aydın, bu koçun fiyatının 3 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.