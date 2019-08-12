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Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı

Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı Kurbanlık hayvana eziyetin böylesiİSTANBUL - Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı.

12.08.2019 12:28
Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık hayvana eziyetin böylesi
İSTANBUL - Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şişli Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.
Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı

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Kaynak: İHA

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