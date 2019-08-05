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Kurbanlık satanlara sahte para uyarısı

Kilis'te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canlı hayvan pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarına sahte para konusunda uyardıktan sonra uygulamalı olarak sahte parayı anlattılar.

05.08.2019 16:10 Kurbanlık satanlara sahte para uyarısı
Kilis'te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canlı hayvan pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarına sahte para konusunda uyardıktan sonra uygulamalı olarak sahte parayı anlattılar.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında, Canlı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polisler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevli polisler, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadıklarını belirterek, Polisler iyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin ifadesini kullandılar. - KİLİS

Kurban Bayramı, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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