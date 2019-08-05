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Kurbanlık satıcıları sahte para konusunda uyarıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para konusunda kurbanlık hayvan satıcıların uyardı.

05.08.2019 14:26 Kurbanlık satıcıları sahte para konusunda uyarıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para konusunda kurbanlık hayvan satıcıların uyardı.

Kurbanlık hayvan satıcılarını tek tek sahte para konusunda uyaran Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyarı öncesi kurban satıcıları ile pazarlık yapan polis ekipleri aldıkları kurban karşılığında sahte para verdi. Paranın sahte olduğunu anlayan kurban satıcılarını polis ekipleri tebrik etti. Polis ekipleri sahte parayı anlama hakkında bilgiler verdi. Polis ekipleri, bayramlarda ve bayram öncesi dolandırıcıların piyasaya sürmek istediği sahte paralarla karşı karşıya gelindiği esnada zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattına bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara bilgi içerikli broşürler dağıttı. - ADIYAMAN

Kurban Bayramı, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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