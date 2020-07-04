Kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı - SİVAS

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Sivas'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

04.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:11
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Sivas'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Bölgenin en büyük hayvan pazarları arasında yer alan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlıklar görücüye çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hayvan taşıyan kamyonlar dezenfekte tünelinden geçerek pazara giriyor.
Maskesiz girişe izin verilmeyen pazarda, kurbanlık alışverişi sırasında ise Kovid-19 salgını nedeniyle el sıkışmadan, değnek ile pazarlık yapılıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Fiyatlar biraz yüksek ancak vatandaşlarımızın ilgisi de yüksek. Yani alım satım oluyor." dedi.
Araçları dezenfekte tünelinden içeri aldıklarını ve maskesiz dolaşmaya izin vermediklerini dile getiren Yurt, tedbirlere uymaya gayret ettiklerini vurguladı.
Yurt, dünden itibaren 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin civarında da küçükbaş hayvanın pazara giriş yaptığını aktardı. Kurbanlıklar görücüye çıktı, ’değnekle pazarlık’ başladı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Kurban Bayramı, Şarkışla, Türkiye, Sivas, Güncel, Haber
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