Kurbanlıklarda stres, et kalitesinde düşüşe neden oluyor

Uzmanlar, uzun süreli nakiller ve hayvanların sıcağa maruz kalması, kurbanlık hayvanlarda strese yol açtığı, bu durumun da et kalitesinde düşüşe ve et miktarını azaltarak bazı kusurlar oluşmasına neden olduğu uyarısında bulundu.

Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ece Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanına kurbanlıkların kamyonlarla taşındığını, hayvanların kısa sürede ve sıcağa maruz kalmadan pazarlara götürülmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, nakiller sırasında hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kurban bayramına yaklaşırken sıklıkla karşılaştığımız hayvanların araçlara yüklenmesi, indirilmesi sırasında sopa, elektrikli üvendire (hayvan yürütme şok cihazı) aletlerinnin kullanılması, hayvanlara eziyet edilmesi, hayvanların gereğinden fazla araçlara yüklenmesi, nakilin uzun süreli olması ve hayvanların sıcağa maruz kalması hayvan refahını olumsuz etkiliyor. Bu gibi olumsuzluklarda et veriminde düşüşlere ve et kalitesinde azalmalara neden oluyor." dedi.

Hayvanda stresin olması kesim esnasında kan akımının da yeterli olmamasına ve etlerin raf ömrünün kısa olmasına sebep olduğunu dile getiren Çetin, "Hayvanlar strese maruz kaldığı zaman kesim sonrasında kasın ete dönüşebilmesi için kas glikojen rezervlerine ihtiyaç vardır ancak stres dolayısıyla bu rezervler kesim öncesi stresten tükenmesi nedeniyle etler gerekli olgunluğa ulaşamamaktadır. Bu durumda etlerin koyu, sert ve kusurlu olmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, bayramda hayvan sağlığının da önemli olduğunu belirterek, kesim öncesinde hayvanların hastalıklarının tespit edilmesi açısından mutlaka veteriner hekimlerce kontrol edilmesi gerektiğini aktardı.

Kesim sonrasında da et ve iç organların muayenesi yapılarak tüberküloz gibi hastalıkların, paraziter hastalıkların teşhisi konularak halk sağlığının korunmuş olacağını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Kurban da özellikle kontrol kesimler olduğunu görebiliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalıdır. Vatandaşlarımız kurbanlık alımlarında hayvanların kimlik bilgilerini internette sorgulatarak da hayvanın menşei yaşı gibi önemli bilgilere ulaşabilirler. Böylece bakanlığında onayladığı ve bakanlığın kontrolünde olan hayvanları alarak gönül rahatlığıyla dini görevlerini yerine getirebilirler."

Kaynak: AA