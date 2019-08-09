Kurbanlıkların bakımını mahkumlar üstleniyor

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun kurban kesim ve satış organizasyonundaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımı, açık cezaevlerindeki mahkumlar tarafından yapılıyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Hakimi Fettah Çavuş, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunun kurbanlık kesim ve satış alanında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çavuş, iş yurtları kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere meslek veya sanat kazandırmak maksadıyla eğitim programları düzenlendiğini ve bugün itibarıyla 303 iş yurdu müdürlüğünde yılda 60 bin mahkum ve tutukluya 180'den fazla iş kolunda eğitim verildiğini söyledi.

Çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruşlarıyla da iş birliği yaptıklarını belirten Çavuş, mahkumlara ustalık, kalfalık ve mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade etti.

Ankara'daki kurban organizasyonunun eğitim faaliyetlerinin parçası olduğunu anlatan Çavuş, verilen eğitimle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını gerçekleştiren mahkumların profesyonel anlamda meslek sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Kurban organizasyonunun İslami kurallara uygun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çavuş, "Burada 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılacaktır. Bu programda 150 personelle 200 mahkum görev yapacaktır." diye konuştu.

Çavuş, kesim ve satış alanındaki hayvanların bakımının Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğündeki mahkumlar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Niğde Açık Cezaevinden gelen mahkumlardan Uğur Demirbaş, iki yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, eğitimler sayesinde hayvan yetiştiriciliği konusunda kendisini geliştirdiğini söyledi.

Demirbaş, eğitimler neticesinde meslek sahibi olduğunu ve tahliyesinin ardından aynı işi yapacağını ifade etti.

Mahkumlardan Kadir Karakuş da hayvancılık konusunda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını, cezaevinden çıktığında bu işi yapmayı planladığını belirtti.

Kaynak: AA