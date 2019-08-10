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Kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı.

10.08.2019 22:36 Kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet K. ve Muharrem T., sabah Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir çiftlikten kurbanlık aldı. İki kişi akşam saatlerinde kurbanlığı almak için çiftliğe doğru yürürken İnegöl'den Ortaköy istikametine doğru seyir halinde olan Macit T.'nin kullandığı 16 NAV 90 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki kişiden Ahmet K. kazada ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Muharrem T. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yayalara çarpan otomobil ise metrelerce ileride ancak durabildi. Duran aracın peşinden koşan hafif yaralı Muharrem T., araç sürücüsünü darp etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Darp edilen otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından farklı bir hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Ahmet K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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