Kurdaki Yüksek Seyir Endeks Üzerinde Baskı Yaratabilir…

Küresel piyasalarda hafta başı itibariyle ılımlı havanın nispeten dağılmış olması, kur ve ülke risk primimizin yüksek seyri ile endeks günü -%0.53 düşüşle 95.522 seviyesinden kapattı. Ticaret geriliminde belirsizlik ortamının devam etmesi ve majör merkez bankalarının hamlelerine yönelik beklentileri akabinde yarın Jackson Hole sempozyumunda konuşması olan Fed Başkanı Powell'ın para politikasıyla ilgili yapacağı açıklamaların önemini artırmakta. Bugün yurtiçinde Ağustos ayı tüketici güveni açıklanacak olup, sabah saatleri itibariyle kur ve ülke risk pirimizdeki yüksek seyrin devam etmesi endeks üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir.

USDTRY… Yatay Seyrediyor… TCMB'nin zorunlu karşılıklarda yaptığı değişikliklerinin ardından yükselen parite, yükseliş eğiliminin yerine yatay seyre bıraktı. Dün açıklanan ABD ikinci el konut satışları beklentilere paralel açıklanırken, Fed toplantı tutanaklarından etki edebilecek yeni bir gelişme çıkmadı.5.73-5.71 dar bant hareketinin ardından bugün ABD'de açıklanacak olan PMI verileri ile kısmi volatilite gözlemlenebilir. Ancak paritenin yön belirlemesi açısından Cuma günü Powell'in para politikalarına yönelik açıklamaları etkili olabilir.

EURTRY…6.35 Seviyesinden İşlem Görmekte… Hafta başından itibaren TCMB'nin zorunlu karşılık adımıyla yükselen paritede Euro lehine işlemler öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları ve Euro bölgesi PMI verilerinin açıklanmasıyla volatilite gözlemlenebilir.

EURUSD… ECB Toplantı Tutanakları ve PMI Verileri Takip Edilecek… Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarından yeni bir gelişme çıkmazken, parite üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını gözlemledik. 1.11 seviyesinin üzerine anlık tepkilerle yükselen ancak kalıcılık sağlayamayan paritenin, Dolar endeksinin 98.3 seviyesindeki yüksek seyri ve Euro üzerinde baskı yaratan Brexit belirsizliği, ekonomik görünümdeki zayıflık ve İtalya'daki hükümet krizi gibi faktörlerle aşağı yönlü baskılandığını söyleyebiliriz. Bugün makro veri gündemi açısından oldukça yoğun bir gün geçirilecek olup, Euro bölgesinde ECB para politikası toplantı tutanakları ve iki ülkenin PMI verileri takip edilecek.

XAUUSD… Güvenli Liman Talepleri Canlılığını Koruyor… Hafta başında Çin teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımların 90 gün ertelenmesi ile ticaret gerilimine yönelik iyimser hava, Trump'ın yakın zamanda anlaşma olmayacağına yönelik açıklamalarıyla yerini yeniden belirsizliğe bıraktı. Risk iştahındaki nötr görünüm ile birlikte güvenli liman taleplerinin hali hazırda canlı kaldığını görmekteyiz. Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında yeni bir gelişme bulunmazken, Fed'in faiz artırımına devam edip etmeyeceğine yönelik beklentilerin yarın Powell'in konuşmalarıyla şekillenebileceğini söyleyebiliriz.

GLDGR… Kurdaki Yatay Hareket İle Sınırlı Yükseliyor… Ons altındaki kısmi yükselişe rağmen kurdaki dar bant hareketi ile gram altında sınırlı hareket gözlemlemekteyiz. Sabah saatlerinde 276 seviyesinden işlem gören paritenin yükseliş eğilimini ivmelendirebilmesi için kurdaki yatay hareketin yukarı yönlü kırılması gerekebilir.

BRENT… Ticaret Gerilimindeki Belirsizlik Resesyon Endişelerini Canlandırabilir… Enerji Bilgi Yönetimi tarafından açıklanan ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde -2.732 milyon varil artış gösterdi. Varil fiyatı 61$' dan işlem gören Brent petrol veri sonrası 60$'a gerilerken, ABD-Çin ticaret geriliminde iyimser havanın yerini belirsizliğe bırakması resesyon endişelerini canlandırarak petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskılanma yaratabilir.

S&P500…Temmuz Ayı Faiz İndirimi Sigorta Olarak Değerlendiriliyor… Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarından piyasalara etki edebilecek yeni bir gelişme çıkmazken, geçtiğimiz ay ki faiz indiriminin düşük enflasyon ve ticaret savaşlarındaki belirsizliğe karşı sigorta olarak değerlendirilmesi hisse senetleri üzerinde bir miktar baskı yaratsa da, perakende sektörü şirketlerinin karlılık rakamlarının güçlü görünümü ile alış ağırlıklı seyir hakim oldu. Bugün açıklanacak PMI verilerinin yarında yarın Fed Başkanı Powell'in para politikasına yönelik açıklamaları endeksin yön belirlemesinde etkili olabilir.