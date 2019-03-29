Kürdistan' Diyenlerle Aynı Sandığa Oy Atmayın"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ben CHP'li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti'de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah, bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın." dedi.Özhaseki, Gölbaşı'nda düzenlenen "Kanaat önderleri buluşması" programına katıldı.21 yıllık Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.Özhaseki, şehirlerin taştan, topraktan ibaret yapılar değil, insan gibi bir ruhu olduğunu, bakıma, gözetime ihtiyaç duyduğunu ve bu doğrultuda sorumluluğun belediyelere verildiğini aktardı.Şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin ufuklarıyla ve bilgileriyle doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Eğer yerel yöneticiler akıllı ve ufuk sahibi insanlarsa, şehri nereye taşıyacaklarını biliyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır." dedi.Katıldığı tüm toplantılarda her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu anlatan Özhaseki, Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin bulunmadığını ifade etti.CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini ve "mağdur" rolüne soyunduğunu belirten Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.Mehmet Özhaseki, bakanlığı döneminde gönüllü olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışma yaptığına işaret ederek, "Gariban insanların evini barkını adeta yıktılar, yaktılar. Mazlum Kürt kardeşlerim bir yıl boyunca dışarıda, çadırlarda yattılar. Cumhurbaşkanımıza 'en hızlı ben yaparım' dedim ve o bölgenin koordinatörü oldum. Bir sene içerisinde 30 bin civarında ev yaptım, 70 bin evin ise hasarını giderdim." diye konuştu.Türkiye'de bir beka sorunu bulunduğuna işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:"Bir grup Güneydoğu'da çıkıyor, paçavrasını asıyor. Devlet ilan ediyor. Ne yapalım bunları seyredelim mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını tanıyacaklarına yönelik açıklama yapıyor. Bu Doğu ve Güneydoğu'da federasyonu ya da bağımsız bir yapıyı tanımak anlamına gelir. Ellerine silah almış, çukurlar kazmış, 'buraya devlet giremez' diyen çapulcular yok muydu? Bunlar bağımsız bir devlet peşinde değiller mi? Terör örgütünün siyasi temsilcilerinin 'Kürdistan' diye bağırdıkları bir ortamda bunları görmemezlikten mi gelelim? Ben CHP'li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti'de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın."Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.