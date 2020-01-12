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Kurduğu ajansla Diyarbakır'daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Diyarbakırlı 29 yaşındaki genç girişimci Aydın Yavuz, kurduğu ajansla kentteki işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

12.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:01Kurduğu ajansla Diyarbakır'daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor
Diyarbakırlı 29 yaşındaki genç girişimci Aydın Yavuz, kurduğu ajansla kentteki işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Yavuz, 2008 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneğini kurarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte iş dünyasına projeler üretti. Hem kendilerine hem de çevrelerine fayda sağlamak için dernek olarak çıktıkları yolda, iş adamlarına ve farklı sektörlere daha iyi projeler üretmek için ajans olarak devam etmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Avrupa Birliği Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneğini kurup derneğimizdeki arkadaşlarımızla beraber hem ulusal hem de uluslararası projeler yazarak kendimizi geliştirip, çevremizi geliştirip biraz daha fayda sağlayıcı çalışmalar yaptık. Çalıştığımız işletmeler 'Kalifiyeli yönetici yok. İyi pazarlayan, tanıtım yapan personel yok' dediler. Bu durumu görünce dernek boyutundan çıkıp ajans boyutuna geçip esnafı veya işletmelerin İnternet üzeri tanıtımlarını veya web tanıtımlarını yapmaya başlayıp ulusal ve uluslararası piyasada tanınırlıklarını sağlamaya başladım. 2A Ajansı kurduğumdan beri Diyarbakır'da birçok işletmeye katma değer oluşturdu. Bunlarla birlikte Türk Patent Enstitüsünün veliliğini yaptık. Bünyemizde uzman vekillerle 450'den fazla marka tescillerini sağladık. Diyarbakır'da hem gıda hem inşaat sektörü olsun ve birçok sektörü iç ve dış piyasaya mallarını çıkartarak cirolarına ciro kattılar. Biz 2A Ajans olarak sektörlere projeler üretiyoruz. sektörler iş yoğunluğundayken biz onlara projeler üretiyoruz. Binden fazla işletmeye web sayfalarını kurarak piyasada tanınmalarını sağladık. Böylelikle iş piyasalarına da hareketlilik katmış olduk" dedi. - DİYARBAKIR

Avrupa Birliği, Aydın Yavuz, Diyarbakır, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

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