Kurduğu Kooperatifle Kadınların Kaderini Değiştirdi

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11

METİN AYDEMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli olduktan sonra halıcılık ve el sanatları kooperatifi kuran dokuma ustası 56 yaşındaki Kadriye Yakar, köy köy dolaşarak açtığı atölyelerle iş imkanı sağladığı 130 kadına umut oldu.Uzun seneler usta öğretici olarak çalışan Kadriye Yakar, Bergama'da yüzlerce kadının hayatını değiştirdi, onların yaşamına adeta yön verdi. Bergamalı kadınların yüzünü güldüren adım ise Yakar'ın emekli olduktan sonra 2009 yılında temellerini attığı kooperatif sonrası geldi.Yıllarca dokuma eğitimi veren Yakar, ilk olarak köylere giderek kadınlarla konuştu, fikrini ve hedeflerini anlattı. Yaklaşık 30 yıllık el sanatları tecrübesini kadınlara aktararak bunu ekonomiye dönüştürmeyi amaçlayan Yakar, "Bergama Halıcılık ve El Sanatları Geliştirme Emek Yoğun Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi" adını verdiği işletmede bir hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.Omuz omuza verdiği 130 kadınla halı, kilim ve hediyelik eşya üreten Yakar, el emeği ürünleri kooperatif aracılığıyla müşterilerle buluşturuyor. Kadınların ürünü Bergama'daki kooperatif merkezinde satışa sunulurken daha çok yurt içi ve dışından gelen siparişlere göre üretim yapılıyor.Dokumacılığı çok sevdiğini, yaşamının da tezgah başında geçtiğini, emekli olduktan sonra kooperatif kurarak daha çok kadına ulaşmaya çalıştığını anlatan Yakar, şunları söyledi:"30 yıllık bilgi ve tecrübenin benimle birlikte yok olmasına gönlüm razı olmadı. Bu nedenle 'kooperatif oluşturayım' diye düşündüm. Önce kadınlara eğitim vererek bu işe koyuldum. Bir dönem görev yaptığım ücra köylere gittim. Çok güzel tepkiler aldım ve geldiğimiz noktada 6 köyde atölye açtık. Bu köylerde ve merkezde bulunan atölyemizle kadınlarımıza gelir kapısı açılmış oldu. Şu anda kooperatif bünyesinde 130 kadın bize üretim yapıyor. Her kadınımızın ayrı bir hikayesi var. Kimisi çocuğunu askere gönderiyor, kimisi çocuk okutuyor. O yönü beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızı desteklemek de bana gurur veriyor."Kadınlara ulaşmaya devam edeceğini vurgulayan Yakar, kooperatife gelemeyen, engeli, hastası olanlara da evlerinde üretim yaptırmaya çalıştığını bildirdi.Karaveliler Mahallesi'ndeki halıcılık atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Şükran Söyler, kooperatif sayesinde para kazanmaya başladığını belirterek, artık eşinden para istemediğini anlattı.Söyler, "Gerçekten çok mutluyum, çocuklarımın eğitimine destek oluyorum, işimi daha da artırmayı düşünüyorum." dedi.Hatice Öztaş da her ev hanımının bu işi çok rahat yapabileceğini, kadınların kimseye bağımlı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlar evde oturmasın, bizim gibi kooperatife yönelsinler. Bize de Kadriye Hanım yardımcı oldu. Memnunuz. Elimizin emeğiyle kendimize bakabilecek durumdayız." diye konuştu.