Kurdukları İttifakın İçerisinde PKK Var"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte CHP'ye oy verenlerin huzursuz olduklarını belirterek, "Çünkü bugün kurdukları ittifakın içerisinde PKK var. Yok 'Efendim HDP meşru bir partidir, bunlarla da ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz." dedi.Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde AK Parti Elmalı ilçe toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinin her zaman en dinamik, en heyecanlı ilçelerden bir tanesi olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, artan kalabalık ve coşkunun 31 Mart seçimleri için Elmalı'da Ümit Öztekin, Büyükşehir'de Menderes Türel'in yola devam etmesinin bir müjdesi olduğunu ifade etti.Çiftçinin ihtiyaçlarını dün sahada gördüğünü ve akşamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla ilettiğini belirten Çavuşoğlu, gübre ve ilaçtaki fiyatların fahiş fiyata çıkarıldığını, döviz düştüğü halde fırsatçıların fiyatları düşürmediğini aksine artırdığını gördüklerini anlattı.Çiftçinin üzerindeki maliyetin indirilmesi için devletin gereğini yapacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "17 yıldır çiftçimize her alanda, etten, süte mazottan ürün desteğine kadar çok büyük destek verdik. Şimdi de rantçıların çiftçilerimizin ezmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı ile iki teşkilatın gücünü birleştirdiğini, omuz omuza çalıştığını aktararak, "Neden Cumhur İttifakını kurduk? 15 Temmuz'dan sonra bir ve beraber olmamız gerektiğini gördük. Farklı siyasi partiler olsak bile söz konusu bayrak ve millet ise siyasi kaygıları ikinci plana itip vatan ve millet için bir ve beraber olmalıyız. Süreçte o zaman başladı. Cumhur İttifakı kurulmadan önce de MHP ve Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin çok büyük desteklerini gördük." ifadelerini kullandı.Yurt dışında Türkiye'nin menfaatlerini korurken arkalarında milletin desteğini gördüklerin, yeri geldiği zaman dik durup yeri geldiğinde de masaya yumruklarını vurduklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Gücün varsa hakkını savunursun, yoksa savunamazsın. Bugün Türkiye hem sahada hem de masada güçlü. Geçmişte sahada kazanıp masada kaybediyorduk. Şimdi geçmişteki sahadan daha güçlüyken, masada da artık güçlüyüz. Çünkü doğruları savunuyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. Mazlumların hakkını savunuyoruz. Küresel sistemin çarpıklıklarını gösteriyoruz. Dünyada en çok insani yardımı yapan bir ülkenin, dünya insanları için söylediği her söz yerini bulur. İçi boş kuru laf değildir. 2017'de ABD 6,7 milyar dolar, Türkiye 8,1 milyar dolar insani yardım yapmış. ABD'nin milli geliri bizimkinden çok yukarıda? Ama bu gönlü yüksek bir ülkenin dış politikasının yansımasıdır. Bugün önümüze çıkan badireleri emin adımlarla aşarak yolumuza devam ediyorsak, gücümüz sayesinde. Bugün ekonomik gücümüz, finans sistemimiz ve bankacılık sistemimiz zayıf olsaydı, bu saldırıları kolay atlatamazdık.""Cumhur İttifakı mezara kadar devam edecek"Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesinin nedeninin güçlü bir yönetiminin olması olduğunun altını çizen Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz sadece milletvekili ya da belediye başkanlığı için değil. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye'yi ulaştırmak için önemlidir bu seçim. İstikrarımızı güçlendirmek, emin adımlarla yolumuza devam etmek için bu seçim önemlidir. Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu sebeple bir araya gelerek, teşkilatlara talimat vererek bu Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Cumhur İttifakı sadece 31 Mart Pazar gününe kadar değil, Cumhurbaşkanımızın tasviriyle, mezara kadar devam edecek. Bu ittifak, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi millet adınadır. Ülkenin ve milletin bekasıdır. Bu yüzden bize de sorumluluk düşüyor. Onları da yerine getireceğiz. Ona göre çalışacağız.""CHP'liler huzursuz"Çavuşoğlu, 31 Mart'ta demokratik ve şeffaf bir seçim olması için gayret ederek vatandaşın tercihinin sandığa yansımasını sağlayacaklarını ifade etti.Geçmişte CHP'ye oy verenlerde huzursuzluklar gördüklerine değinen Çavuşoğlu, "Çünkü bugün kurdukları ittifakın içerisinde PKK var. Yok 'Efendim HDP meşru bir partidir, bunlarla da ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz. Türkiye özgür bir ülkedir. Demokratik bir ülkedir. Herkes siyasi parti kurabilir. Ama o siyasi parti ve içindekiler, belediye başkanları ve bazı milletvekilleri, PKK'ya silah götürmesinin karşılığını aldılar. Şimdi yargılanıyorlar, sorgulanıyorlar. Bunların belediye başkanları devletin verdiği parayı, milletin vergisini PKK terör örgütüne aktarıyordu. Gereği yapıldı. Bugün o parti PKK izin vermezse bir adım bile atamaz. PKK'nın önde gelen teröristleri 'Bu ittifakı destekliyoruz.' diyorlar. Bu ittifakın içinde PKK var. Vatanını, milletini seven, başta CHP olmak üzere diğer partilere oy veren vatandaşlarımız bunu kabullenemez. CHP'li kardeşlerimizin daha rasyonel düşündüklerini görüyoruz."İzmir'e adayları Nihat Zeybekçi'ye destek olmak için gittiğinde CHP'lilerin "Biz artık bıktır bunlardan, biz partimiz diye oy verdikçe bizi sömürdüler. Hiç bir şey yapmadılar. Artık bunlara oy vermeyeceğiz, size vereceğiz. Gelin artık." dediklerini anlatan Çavuşoğlu, İzmir'in sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu, benzer şehirler dünya markasıyken İzmir'de CHP zihniyeti yüzünden Türkiye'nin en kötü belediyeciliğinin bulunduğunu söyledi.İzmir'in belediye hizmetleri açısından en sonuncu illerden birisi olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Tunceli'ye gittim. Kayyum var. Valilik bir güzel hizmetler yapmış ki Tunceli o kadar güzel olmuş. Güvenlik güçlerimiz de şehir ve dağdaki teröristleri temizlemiş. Terör örgütleri Tunceli'yi terk etmiş. Valilik bir belediyecilik hizmeti yapmış ki herkes çok memnun. İzmir'de de makus talih değişecek. İnşallah Nihat Zeybekçi'yi seçecekler sonra çok güzel çalışmalar yapılacak." dedi.Çavuşoğlu, Elmalı-Korkuteli yolunun yarım kalan çalışmalarının mart ayında yeniden başlayacağını, daha sonra da yolun Finike'ye kadar uzanacağını bildirdi.