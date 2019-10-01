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Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis

Kayseri'de bahçeli bir evde kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürülen 4 sanığa ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verildi.

01.10.2019 14:03

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurdukları 'muhabbet evi' adı altında erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini iddiası ile tutuklu yargılanan 2'si kadın 4 sanığa ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verildi.

2'Sİ KADIN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yahyalı'da Nisan 2019'da yapılan operasyonda yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.'nin bahçeli bir evde kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü. Şüphelilerin 11 Nisan 2019'da mağdur N.T.'nin evde uygunsuz fotoğrafını çektikleri, bin 300 TL parasını aldıkları, senet imzalattırdıkları ve nüfus cüzdanını aldıkları iddia edildi. Bu olayda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.Ç, A.A.,M.Y, M.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

"HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.Y. ile M.S. ve kadınlar B.Ç. ile A.A. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu kadın sanık A.A. "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi bizden önce şikayetçi olmadığını, hiçbir şekilde para, kimlik gibi şeyler almadığımızı söyledi, sonra avukatı aracılığı ile şikayetçi olmuş. Hiçbirimiz o mağdurdan hiçbir şey almadık, kendisini de tanımıyorum, evime mobilya tamiri için geldi, biz de öyle gördük, ben devlet hastanesinde çalışıyorum, o paraya da ihtiyacım yok, 6 aydır suçsuz yere içerideyim" diye konuştu.

"NE KİMLİĞİNE NE DE PARASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Tutuklu kadın sanık B.Ç. de "Biz devlet hastanesinde memuruz, ne kimliğine ne de parasına ihtiyacımız yok, burada bulunmaktan dolayı çok pişmanım. Biz hiçbir suç işlemedik" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar B.Ç, A.A.,M.Y. ve M.S.'ye ayrı ayrı 'yağma' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan ise 3 yıl olmak üzere, 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(13)
RED:ben yahyalılım bu çeteler oranın yerlisi değil dışardan gelip böyle küçük ilçelerde iş çeviriyorlar
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RED:vaybe yahyalımızın da adı kirlendi doğup büyüdüğüm memleketim
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BENN:adres vermeseydiler oradaki insanlar namuslu düzgüninsan birkaç değersin onussuz iş yapmış yörenin suçu ne
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YOLCU:şerefsizler kayseri yahyalı köyünde olmuş bir kayserili olarak tiksiniyorum bu nedir muhabbet evi genelev adı üstünde gidenlere birşey demiyorum görüntü çekenler cezalar az bile
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NECO:Herhalde MUHABBET EVİ yazanda gidiyorki buralara şirin göstermeye çalışmış
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MSDS:Devletin delilleri sağlam olmasa bu cezalar gelmez . . Ancak bu cezaların yarısı kadar''da o melun evlere kudurmaya giden erkeklere''de ceza vermek daha adil olurdu onların hiç mi suçu yok . . ?
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15 5
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MAKSAT MUHABBET:maksat muhabbet bayım ne cezası
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FİKO:Muhabbetiniz bolsun hanımlar.
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CHİGOLATA:muhabbet evi ne lan zengin yakalanınca genelevin ismimi değişti
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CONİ:adres var mi lazim boyle seyler
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