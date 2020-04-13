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Kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar

Kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılarSAMSUN'da müzikle uğraşan iki genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle mahalle sakinleri arası bilgi yarışması düzenledi.

13.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:59
Kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar
SAMSUN'da müzikle uğraşan iki genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle mahalle sakinleri arası bilgi yarışması düzenledi. Koranavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına dikkat çeken müzisyenler, yarışamda en fazla soruya doğru yanıt verenleri de hediyelendirdi.
Atakum ilçesi, Yenimahalle 'de, müzikle uğraşan Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, koronovirüs salgını sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlara moral vermek için bilgi yarışması düzenledi. Yarışmanın katılımcıları, WhatsApp üzerinden paylaşılan numara ile iletişime geçerek belirlenen 20 soruyu cevapladı. En fazla soruyu doğru cevaplayan 2 kişi, hazırlanan hediyeleri kazandı. Kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenimahalle, Atakum, Güncel
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