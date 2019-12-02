Haberler » Güncel » Küre Dağları Milli Parkı beyaza büründü - Haber

Küre Dağları Milli Parkı beyaza büründü

BARTIN'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.

02.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:38Küre Dağları Milli Parkı beyaza büründü

BARTIN'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Dağları Milli Parkı'nın bölümündeki dağlar beyaza büründü.

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkının yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Milli Parkın Arıt Bölgesindeki bin 100 rakımlı Zoni Yaylasına mevsimin ilk kar yağışı dün gece düştü. Kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Dağların zirvelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında milli park bölgesi eşsiz güzelliğe kavuştu. Ulus ilçesinde bulunan Gezen ve Ardıç Yaylalarında ise kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, ormanda çalışan işçiler çalışmalarına ara verdi.



Bartın, Küre, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:47 Meraya çıkarılan yüzlerce koyun kara yakalandı
13:47 Öğrencilerin sergisi ilgi gördü
13:47 Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü Mesajı
13:51 Vali Kocabıyık'tan, Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı
13:46 Uşaklılar 3 yaşındaki Esila'ya şifa olmak için seferber oldu
2.12.2019 13:54:31