Küre Dağları Milli Parkı beyaza büründü

BARTIN'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümündeki dağlar beyaza büründü.

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkının yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Milli Parkın Arıt Bölgesindeki bin 100 rakımlı Zoni Yaylasına mevsimin ilk kar yağışı dün gece düştü. Kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Dağların zirvelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında milli park bölgesi eşsiz güzelliğe kavuştu. Ulus ilçesinde bulunan Gezen ve Ardıç Yaylalarında ise kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, ormanda çalışan işçiler çalışmalarına ara verdi.