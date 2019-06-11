Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın, merkezi Avusturya'da olan European Wilderness Society tarafından 'Platınum Wılderness Certıfıcate' (Platin Yabanıl Sertifika) ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'PAN Parks' (Korunan Alanlar Ağı) sertifikasına sahip olan Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileri ile Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı 'Yabanıl Akademi Günleri 2019' (Wilderness Academy Days 2019) Mayıs ayında Avusturya'da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi'nde gerçekleştirildi. 11 farklı ülkeden 24 uluslararası konuşmacının yer aldığı organizasyonda el değmemiş alanlar için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş gümüş, bronz, altın ve platin sertifikalar verildi. 2013 yılında PAN Parks sertifikasına sahip olan Küre Dağları Milli Parkı, 'Platin Yabanıl Sertifika' ödülüne layık görüldü.

Bakanlık, hava, suyu ve doğasıyla her mevsim ayrı bir renge bürünen, ziyaretçileri sahip olduğu büyük ihtişamıyla bağrına basan Küre Dağları Milli Parkı'nın, Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda bulunduğunu belirtti. 1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları'nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Bu kararla WWF'nin III. Milenyuma girerken başlattığı 'Yaşayan Gezegen Kampanyası' çerçevesinde 'Türkiye'nin Dünyaya Armağanı' kabul edildi.

Bakanlık açıklamasında, biyolojik çeşitliliği ile doğa müzesini andıran, Türkiye'nin en önemli eko turizm merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan milli parkın, geyik, karaca ve ötücü kuşlara ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Kaynak: DHA