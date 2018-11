Küre Dağları Milli Parkı'nda Görsel Şölen

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:35



"Korunan Alanlar Ağı Parkları" (PAN Parks) sertifikasına sahip Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kastamonu ve Bartın sınırlarında kalan Küre Dağları Milli Parkı, yaklaşık 37 bin hektar alanda ziyaretçilerine her mevsim ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerle seyrine doyulmayan manzaralar sunuyor.Bartın'a 60 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyü, şelalesi, mağarası, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.Küre Dağları Milli Parkı'nda, bu mevsimde akarsu çevresindeki ağaçların ve dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Endemik bitkilere, zengin yaban hayatına ve otantik değerlere sahip milli park, doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parktaki ormanlarda, yeşilin ve sarının iç içe geçtiği sonbaharda kart postallık görüntüler" ortaya çıkıyor."Ziyaretçilere otantik görsellik sunuluyor"Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PAN Parks sertifikasına sahip milli parkın, 2012'de Avrupa 'nın 13 özel noktasından biri seçildiğini söyledi.Deliorman, sertifikayla milli parkın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin öneminin daha iyi algılanarak küresel düzeyde korunmasına, yöre halkının sürdürülebilir turizm faaliyetleriyle alternatif gelir kaynağı oluşturmasına uluslararası düzeyde katkı sağlanacağını anlattı.Uluslararası tanıtımlar ve önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı sayesinde yöreye gelen yabancı turist sayısında son yıllarda ciddi artış olduğunu aktaran Deliorman, "Doğal güzelliklerin yanı sıra zengin ve çeşitli folklorik değerlerin önemli turizm potansiyeli oluşturduğu bölgede özgün mimari dokusunu koruyan köy evlerinden kadınların günlük yaşamlarında halen kullandıkları geleneksel renkli giysilere, el sanatlarından yöreye has yemeklere kadar çeşitlendirilen kültürel değerler, doğa güzelliklerle bir araya gelerek ziyaretçilere otantik bir görsellik sunuyor." diye konuştu.Deliorman, Küre Dağları'nda bulunan kanyon ve şelalelerin görülmeye değer olduğunu belirterek, "Ulus ilçesinde bulunan ve 10 metre genişlikteki kaya oyuğunun içinden çıkan su kaynağının yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Ulukaya Şelalesi, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na yapılan cam seyir terası görülmeye değer yerler. Valla ve Horma kanyonlarımız dünyaca ünlü. Küre Dağları Milli Parkı'nda hayata geçirdiğimiz cam seyir terası, doğa eğitim merkezi gibi projeler, yöredeki yerli ve yabancı turist sayısında daha çok artış sağlayacak." ifadelerini kullandı.