Küre Dağları'nda Karla Mücadele Çalışmaları

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Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan Küre ilçesine bağlı köy yollarında çalışma yürütüyor.Küre Dağları'nın bir bölümünde yer alan Kastamonu'nun Küre ilçesinde son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden oldu.Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için Özel İdare ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor.Kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, gazetecilere, kentin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.Kastamonu'nun kış memleketi olduğunu belirten Karahasan, "Tabii bunun getirdiği zorluklar var. Bu yıl, merkez ile ilçelerde 9 bin 358 kilometrelik kırsal kesimde yol ağında karla mücadele çalışması yaptık. Toplamda yaklaşık 20 bin kilometre karla ilgili çalışmamız oldu. Yaklaşık 150 ton akaryakıt harcadık." dedi.Ekiplerin profesyonel olduğunu vurgulayan Karahasan, "İl genelinde nerede kapanan bir yol varsa özel idare olarak hemen müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız sorunsuz şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.İl Özel İdaresi Makine İşletme Şefi Cebrail Keleş ise kapanan yolların açılması için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.Keleş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:"Bulunduğumuz yer Küre ilçesine bağlı Masruf bölgesi. Kar belirli bölgelerde birikiyor. Bu nedenle köy yolları kapanıyor. Özel idare ekiplerimiz gece gündüz demeden halkımızı mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürmektedir."Yolları açmak için tüm ekipmanları kullandıklarını dile getiren Keleş, "Ekiplerimiz yer yer 2-3 metreyi bulan kar yığınlarını kar püskürtme makinesiyle açmakta. Hiçbir köyümüzü mağdur etmemek için tüm çalışma arkadaşlarımızla sahadayız ve çalışıyoruz." diye konuştu.