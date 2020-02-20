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Küre Dağları'nda yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

20.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:20Küre Dağları'nda yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
ve arasında bulunan Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta, "Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi" kapsamında yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 50 fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaşayan yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu ve ayı gibi hayvanları görüntüledi.
Bölgede yaklaşık 4 yıldır devam eden çalışmalarda, bir ayının iki ayağı üzerine kalkması ve sırtını ağaca sürtmesi de görüntülere yansıdı.

Kastamonu, Bartın, Küre, Güncel

Kaynak: AA

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