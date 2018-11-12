Kürek Dağı'na Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

Hakkari
'de bir grup dağcı, karla kaplı Kürek Dağı'nın zirvesine tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu
(TDF) Hakkari İl Temsilciliğince 3 bin 345 metre rakımlı Kürek Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışa, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 dağcı katıldı.
Dağcı grup, yaklaşık 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaştı.
Zirve defterini imzalayan grup, fotoğraf çektirdikten sonra kamp alanına döndü.
TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, yaptığı açıklamada, daha önce de 3 bin 345 rakımlı Kürek Dağı'na tırmandıklarını söyledi.
Dağın dik ve karla kaplı olması nedeniyle zorlandıklarını dile getiren Ertunç, "Yılın her mevsiminde olduğu gibi kışın da yapacağımız faaliyetlerde yurdun her yerinde dağcıları bölgemize bekliyoruz." dedi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:15