Kürekçi Mahallesine Yeni Terfi Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşları yeterli içme suyuna kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kürekçi Mahallesi'nin yeni sondajından içme suyu deposuna ulaşan hatta çalışmalarına başladı. Sondajı faaliyete alarak mahalleye ihtiyaç duyulan suyu temin etmek amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 550 metrelik yeni terfi hattı döşeme işi gerçekleştiriliyor.

"BAŞKANIMIZ BİZİM İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYOR"

MASKİ tarafından mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmayla ilgili memnun olduklarını ifade eden Kürekçi Mahalle Muhtarı İbrahim Armağan, "Yeni açılan sondajımızdan mahallemize su sağlamak amacıyla içme suyu terfi hattı döşeme çalışması başlatıldı. Çalışma tamamlandığında daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyumuz olacak. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnun oluyoruz. Yeni dönemde de bu hizmetlerin devamlı olacağını biliyoruz. Başkanımız bizim için durmadan çalışıyor. Bizde başkanımıza destek için her zaman varız. Çalışmalarından dolayı Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.