Kürekte Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Kaynak: AA

İBRAHİM YOZOĞLU - ONUR ORHAN - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası organizasyonu için bulunduğu Sapanca'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İlhami İşseven, milli takımın nisan ayında Hırvatistan'ın Zagrep ve İtalya'nın Piediluco kentlerindeki uluslararası kürek yarışlarına katılacağını söyledi.Bu yarışlarda genelde gençlerin yarıştığını aktaran İşseven, "İyi bir genç kadromuz var. Geçen seneden gelen, Balkanlar'da çok iyi dereceler yapan bu gençlerle Zagrep'teki yarışları zorlayacağız ve madalya için yarışacağız. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda 6 altın madalya geldi. Bu küreğin çok daha iyiye gittiğini gösteriyor." diye konuştu.İşseven, Sapanca ve Adapazarı'nda önemli bir sporcu potansiyelinin bulunduğunu, buradan yetişen kürekçilerin de milli takımda yer aldığını vurguladı."Arzumuz gençlerimizi bu sporun içine çekebilmek"Başarılı sporcuları milli takıma kazandırmak için çalışmalarının devam edeceğini kaydeden İşseven, "Arzumuz, gençlerimizi mümkün olduğu kadar bu sporun içine çekebilmek. İnşallah onu da yakın zamanda gerçekleştireceğimizi zannediyorum." ifadelerini kullandı.İşseven, uluslararası yarışlara katılarak sporcuların durumunu daha net göreceklerini dile getirerek, "Hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Belirlediğimiz bir olimpiyat kadromuz var. Aldığımız derecelerle çok güzel bir seviyede olduğumuz gördük. İnşallah bunu başaracağız ve olimpiyatlara gideceğiz. Aldığımız neticelerle şu an iki çifte ve tek çiftede olimpiyatlara katılabilme imkanımız var. Bir aksilik olmadığı takdirde başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.Bu yıl Dünya Şampiyonası'da madalya beklentileri olduğuna dikkati çeken İlhami İşseven, "İki çifte ve tek çiftede madalya olabilir. Kadınlarda da çok iyi bir ekibimiz var. Onlardan beklentimiz büyük. Kısa zamanda madalya almaları biraz zor ama sıralamada muhakkak yer alacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Mollaköy Göletleri parkurunun durumuİşseven, Sakarya'daki Mollaköy Göletleri'nde planlanan 2 bin 200 metre uzunluğundaki olimpik kürek ve kano parkurunun yapımının bir an önce başlamasını istediklerini bildirdi.Mollaköy'ün kürek sporuna çok uygun olduğunu vurgulayan İlhami İşseven, şöyle konuştu:"Mollaköy, bulunmaz bir nimet. Fakat çizilen projeler üzerinde yapılan çalışmalarda maalesef istediğimizi elde edemedik. Neden? Biliyorsunuz orada kum ocakları ve özel mülkiyetler var. Bu nedenle şu an beklemede. İyi bir netice alınamadı ama çizilmiş olan projeler üzerinde bugün kürek ve kano sporu için dünyanın en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Hem spor kültürü hem de spor turizmi açısından böyle bir yere ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerden ve bakanlığımızdan destek geldiği takdirde olmayacak bir şey değil. Bu ileriye dönük yapılırsa muhteşem olur. Yabancı ekipleri ağırlama ve büyük şampiyonalara ev sahipliği yapabilme açısından olmazsa olmazlardan biri."İşseven, yerel seçimlerden sonra projelerin ele alınmasını beklediklerini, kanal parkurunun çevre esnafa da büyük katkı sağlayacağına inandıklarını aktararak, "Buraya gelecek sporcu ve izleyiciler, mevcut çevrede, otellerde doluluk oranını bir anda yükseltir diye düşünüyoruz. İhtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Kürek ve kano, spor turizmine en iyi şekilde katkı sağlayacak branşlardan. Bu yatırımın, bölgede spor turizmini canlandıracağını düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.