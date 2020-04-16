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Küresel atıştırmalık devi, Türkiye pazarına Golf Dondurma'nın dağıtım ağıyla giriyor

Yerli dondurma markası Golf, dünyanın lider atıştırmalık firmalarından Mars Wrigley ile dondurma kategorisinde iş birliğine gitti.

16.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:03
Küresel atıştırmalık devi, Türkiye pazarına Golf Dondurma'nın dağıtım ağıyla giriyor
Yerli dondurma markası Golf, dünyanın lider atıştırmalık firmalarından Mars Wrigley ile dondurma kategorisinde iş birliğine gitti.

Türkiye 'nin yerli dondurma markası Golf Dondurma, dünyanın lider atıştırmalık firmalarından Mars Wrigley ile dondurma kategorisinde güç birliğine gittiğini duyurdu. İki firma arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre Mars Wrigley bünyesinde bulunan ikonik markalarının bar dondurmaları Golf dolaplarında tüketiciler ile buluşacak. Yapılan bilgilendirmede; bu işbirliği sayesinde Mars, Türkiye genelinde daha geniş bir tüketici ağına ulaşırken, Golf Dondurma da özellikle üst gelir grubunun bulunduğu bölgelerdeki gücünü artırmış olacak.

Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ergün Akkaya, "Golf Dondurma 2003 yılından bu yana Türkiye dondurma pazarına önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. 2020 yılında da ürün portföyümüzü hazırlarken; inovatif, ilgi çekici ve lezzetli ürünlerle markalarımızı büyütmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu stratejimizle örtüşecek şekilde Mars Wrigley ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Mars, dünyanın en ünlü atıştırmalık markalarına sahip köklü şirketlerinden biri. Sahip oldukları dondurma portföyleri de Golf Dondurma olarak kalite ve inovasyon bakış açımızla örtüşmekte. Türkiye pazarında dondurma ürünlerinin performansını denemek istiyorlar. Bunu yaparken de bu alandaki gücümüzden faydalanmak istediler. Her iki grup için de önemli bir işbirliğine imza attığımızı düşünüyorum." dedi.

Mars Wrigley CEAB&Turkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ülke Direktörü Melih Evcimen ise Türkiye dondurma pazarına girme konusunda fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirtti ve bu anlaşmanın Mars'ın Golf Dondurma ile işbirliğinin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Evcimen, sözlerini şöyle tamamladı: "2020 yılı bizim için bir başlangıç olacak. Premium dondurma kategorisinde Türkiye'de önemli bir potansiyel olduğuna inandığımız bar segmentinde dondurmalarımızın pazar dinamiklerini gözlemleyeceğiz. Tüm kararlarımıza ve adımlarımıza ışık tutan beş prensip çerçevesinde Türkiye'deki dondurma severlere kaliteli ürünlerimizi buluşturmak için Türkiye'nin en büyük yerli dondurma markası Golf Dondurma ile işbirliğine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede markamıza ait dondurma ürünleri Fransa'daki fabrikamızda üretilecek ve Golf Dondurma dolaplarında tüketicilerimizle buluşacak. Nisan ayı itibariyle tüm ürünlerimizin hedef kitlemize uygun Golf Dondurma dolaplarına dağılmış olmasını hedefliyoruz. Arzuladığımız seviyeleri yakalayabilirsek, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam edeceğinden şüphem yok." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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