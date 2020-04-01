Küresel daralma sürecinde Türkiye’de yapılabilecekler

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, DÜNYA'nın başlattığı koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

Kaynak: Dunya.com