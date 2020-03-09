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Küresel ekonomide "ikiz şok" endişesi

"Dünyanın üretim motoru" olarak nitelendirilen Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün global bir sorun haline gelmesi, tarihte nadir görülen arz ve talep şokunun aynı anda gerçekleştiği "ikiz şok" kaygılarını artırdı.

09.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:30
Küresel ekonomide
"Dünyanın üretim motoru" olarak nitelendirilen Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün global bir sorun haline gelmesi, tarihte nadir görülen arz ve talep şokunun aynı anda gerçekleştiği "ikiz şok" kaygılarını artırdı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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