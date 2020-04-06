Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den yükseldi.

06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:19
Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1.0'den yükseldi. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

Japonya Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu "büyük ekonomi pakatenin" de iki aşamalı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, ilk aşamada istihdam kayıplarının önüne geçilmesi ve iflasların önlenmesine odaklanacak olan paketin ikinci aşamasında da ekonominin toparlanması için destekler verilecek.

Küresel emtia piyasalarının yeni hafta açılışış seanslarında bir ons altının fiyatı yüzde 1.5 artışla 1,642.70 dolara kadar yükseldi. Sarı madeninin euro bazlı fiyatı da aynı işlemlerde yüzde 1.5 artışla 1,519.83 euro düzeyine çıktı.

altındaki yükseliş diğer değerli metalleri de etkiledi ve gümüşün fiyatı yüzde 1.75 artışla 14.65 dolara, platinin fiyatı yüzde 1.38 artışla 734.72 dolara çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Ekonomi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:15: İHKİB/Gültepe: Covid-19 destekleri bir yıla çıkarılmalı - Ekonomi 17:14: Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu - Ekonomi 17:03: Ofix'in Genel Müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı - Ekonomi 17:02: Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi 16:58: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi