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Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin'i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'i ziyaret etti.

09.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:15Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin'i ziyaret etti
Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'i ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'i ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer, Başsavcısı Şahin'e konsey hakkında bilgiler verirken Ürgüp Dinler Otel'de düzenlenecek olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına davet etti.

Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'de ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Başsavcı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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