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Küresel Gazeteciler Konseyi'nden Emniyet Müdürü Artunay'a ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.

03.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14 Küresel Gazeteciler Konseyi'nden Emniyet Müdürü Artunay'a ziyaret
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Muammer Başer ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer'e konsey çalışmaları ve yapılanması hakkında bilgiler verirken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırlanan programa davet etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığı'nın Nevşehir'e hayırlı olmasını temenni etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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