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Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindeki üyeler ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

03.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:06 Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindeki üyeler ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığına atanan Muammer Başer ve beraberinde konsey üyeleri ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. KGK Başkanı Muammer Başer, Vali İlhami Aktaş'a konsey çalışmaları hakkında bilgiler verirken 10 Ocak Cuma günü Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenecek olan programa davet etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ta ziyaretlerinden dolayı Nevşehir KGK Başkanı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Nevşehir'e hayırlı uğurlu olmasını diledi. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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