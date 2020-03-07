Haberler » Güncel » Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu - Haber

Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu

Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) 1. Olağan Kongresi'nde Mehmet Ali Dim, yeniden genel başkanlık görevine seçildi.

07.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:48Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu
Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) 1. Olağan Kongresi'nde Mehmet Ali Dim, yeniden genel başkanlık görevine seçildi.
KGK'dan yapılan açıklamaya göre, konseyin 1. Olağan Kongresi 'da toplandı.
Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim, aday olmadığı halde toplantıya katılan üyelerin tamamının teklifi ile 3 yıl için genel başkan seçildi.
Dim, KGK genel merkez toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, konseyin kuruluşundan itibaren her üyenin bir tuğla koyduğuna dikkati çekerek, "Benim yaptığım konulan bu tuğlaların çimentosu olarak KGK'yı inşa etmekti. Bundan böyle çıtayı daha da yükseğe koyacağız ve seçilmiş yönetim olarak tüm kurullarımızla el birliğiyle çalışarak bizden beklenen hizmetleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu konuda her üyemizden özveri bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan KGK'nin yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:
"İsmail Bayazıt, Kahraman Halisçelik, Lütfü Karakaş, Adnan Yüce, Aynur Tattersall, Sefa , Veli , Ziya Çakır, Duran Özkan, Savaş Çokduygulu, Bülent Aydemir, Tülay Demir, Tahir Sarıkaya ve Gürsel Eser."

Adnan Yüce, Altınkaya, Karahasan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 22:13:28