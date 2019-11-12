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Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk aşamanın imzalanacağına ilişkin gelişmelerle, güvenli liman altın fiyatlarında başlayan gerileme sürüyor.

12.11.2019 08:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:09Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk aşamanın imzalanacağına ilişkin gelişmelerle, güvenli liman altın fiyatlarında başlayan gerileme sürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin ile de petrol fiyatları düştü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.14 düşüşle 61.80 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.40 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.05 düşüşle 16.815 dolardan,

altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,461.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.99 düşüşle 884.30 dolardan ve

paladyum yüzde 1.62 düşüşle 1,680.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,834 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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