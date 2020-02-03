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Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

Altın, ülke ekonomisini coronavirüsün etkisinden korumak amacıyla Çin Merkez Bankası'nın piyasayı fonlayacağına ilişkin açıklamaların ardından hafif düşerken, bu gelişme ile önce yükselen petrol fiyatları, birçok ülkede, Çin'e ve Çin'den uçuşların geçici durdurulacağı yolunda kararlar...

03.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:47Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

Altın, ülke ekonomisini coronavirüsün etkisinden korumak amacıyla Çin Merkez Bankası'nın piyasayı fonlayacağına ilişkin açıklamaların ardından hafif düşerken, bu gelişme ile önce yükselen petrol fiyatları, birçok ülkede, Çin'e ve Çin'den uçuşların geçici durdurulacağı yolunda kararlar alındığına ilişkin haberlerle geriledi.

Çin Merkez Bankası danışmanı Ma Jun, Banka'nın ters repo faizinde indirime gitmesinin yeni coronavirüs salgınının reel ekonomi üzerinde yarattığı şoku hafifleteceğini söyledi. Financial News'a konuşan Ma Jun, ters repo faizinin indirilimesinin beklentilerin istikrar kazanması ve finansal piyasa güveninin yeniden tesis edilmesi açısından iyi bir adım oduğunu da vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.08 düşüşle 56.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 düşüşle 51.29 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.32 düşüşle 17.76 dolardan,

- altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,583.50 dolardan,

- bakır, yüzde 0.10 artışla 2.51 dolardan,

- platin, yüzde 0.84 artışla 970.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,218.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,053  liraya geriledi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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