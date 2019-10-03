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Küresel gelişmelerle brent 57 dolarda

Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünüm endişeleri, ABD stoklarındaki düşüş ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceği umutları etkileriyle karışık seyirde.

03.10.2019 09:26Küresel gelişmelerle brent 57 dolarda
–Petrol fiyatları, küresel ekonomik görünüm endişeleri, ABD stoklarındaki düşüş ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceği umutları etkileriyle karışık seyirde.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 57.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 52.66 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1,500 doların üzerinde tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.19 düşüşle 17.65 dolardan,
altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,504.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.21 artışla 2.576 dolardan,
platin, yüzde 0.37 düşüşle 891.1 dolardan ve
paladyum yüzde 0.32 düşüşle 1,660.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,862 liraya geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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