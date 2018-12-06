Küresel Gıda Fiyatları Kasımda Düştü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:07



06 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 düştüğünü açıkladı.FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, kasımda 160,8 puana geriledi.Endeks, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 düşerek Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.Küresel gıda fiyatlarının gerilemesinde, pal yağı ve bitkisel yağlardaki fiyat düşüşleri etkili oldu.Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi geçen ay ekime göre yüzde 5,7 düşüş kaydetti ve son 12 senenin en düşük seviyesine geriledi.Altı aydır düşen FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı. Büyük çaplı stoklardaki ve ihracat arzındaki artış, tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu için daha düşük fiyat kotasyonlarına yol açtı.Tahıl Fiyatları Endeksinin aylık yüzde 1,1 azalışında buğday ihracatında belirgin artış, mısırdaki yoğun ihracat rekabeti ve yeni mahsül pirinç alımları rol oynadı.Et fiyatları ise az miktarda gerilerken, sadece sığır eti fiyatları artış gösterdi.Brezilya'da şeker üretiminde beklenen belirgin azalış şeker fiyat endeksinin kasımda yüzde 4,4 artmasında etkili oldu.