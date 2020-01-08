Küresel Hisse Senedi Piyasaları ABD-İran Gerilimine Odaklandı

Jeopolitik gerilimdeki yükseliş Türkiye hisse senedi piyasalarını benzerlerinden daha belirgin şekilde etkilerken, BIST 100 endeksi dün gelen tepki alımlarının etkisiyle günü yüzde 1.07 yükselişle 112,600 puandan tamamladı. İran'ın bugün sabah saatlerinde ABD'nin Irak'ta konuşlanmış hava üssüne balistik füzelerle saldırması sonrasında gerilimin yükselmesi riskli varlıklardan çıkışları hızlandırabilir. Piyasalar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin detayları takip edecek. Ana gündem maddesi Türk Akımı Projesi olacakken; Libya, İdlib ve Ortadoğu'da yükselen tansiyon konuları da görüşmede ele alınacak konular arasında yer alacak. Ülke liderleri Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü biliniyor. Libya'daki soruna siyasi çözüm bulunması için Berlin'de Ocak ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan zirveye liderler düzeyinde katılım sağlanması için çaba gösteriliyor.

USDTRY…Dolar TL Kuru Bir Önceki Güne Göre Fazla Değişmedi…İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney'den sonra en prestijli isimlerinden biri olan Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava operasyonu sonucunda öldürülmüş olması ve İran'ın karşı misillemede bulunması piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilerken petrol fiyatlarındaki yükseliş TL'yi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. TCMB'nin 16 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyon dinamiğini etkileyecek gelişmeler takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilecek bir unsurken, TCMB'nin politika faizi konusunda atacağı adımlar merak ediliyor. TCMB'nin tüm bu gelişmelere ve risklere rağmen geçtiğimiz sene 1200 baz puana varan faiz indirimi döngüsüne devam etmesi TL üzerindeki baskıyı daha da artırması beklenebilir.

EURTRY…Yatay Seyretti… Yükselen jeopolitik riskler gelişen piyasa ülkeleri para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. TL varlıklar ABD'yle olan ilişkiler ve Doğu Akdeniz meselesi temelli gelişmelerin ekseninde fiyatlanırken Euro TL kuru bu haftaki yatay seyrini devam ettiriyor.

EURUSD…PMI Verileri Takip Edildi…Euro bölgesi Aralık ayı enflasyonu tam sekiz ayın zirvesine çıkarak beklentileri karşıladı. Enflasyondaki yükselişin temelinde enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu. Ortadoğu'daki tansiyonun yükselmesi ve İran'ın Donald Trump'ın tehditlerine karşı misillemede bulunması piyasaları tedirgin etse de EURUSD paritesi dar bir bandın içerisinde fiyatlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB'ye hızlı bir ticaret anlaşması için baskı yapmasının Euro üzerindeki baskıyı artırması beklenebilir.

XAUUSD…ABD ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor…İran Devrim Muhafızları ordusu gece yarısı düzenledikleri saldırıda ABD'nin Irak'ta bulunan ve Donald Trump'ın Noel tatilinde ziyaret ettiği Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurduklarını duyurdu. Pentagon saldırıyı doğrularken, can kaybına ilişkin herhangi bir detay verilmedi. Trump bugün konuyla alakalı açıklamalarda bulunacağını söyledi. Dün Cuma günkü şokun hafiflemesiyle birlikte altın fiyatları sakin bir seyir izlerken, sabah saatlerinde gelen haber üzerine altın 1611 $ seviyelerini test etti. Çin Başbakan Yardımcısı Liu'nun ticaret anlaşmasının birinci fazının imza töreni için önümüzdeki hafta Washington'a gideceğini doğruladı. Piyasalar hala anlaşmanın ayrıntılarını bekliyor, özellikle de Çin'in ABD tarımsal ürün alımları konusu ve kapsamı hala belirsiz. Siyasi gelişmelerin ötesinde yatırımcılar bu hafta Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini ve FED'in 2020 yılında uygulayacağı faiz patikasına ilişkin detayları takip edecek. Majör merkez bankalarından faiz indirimi sinyalleri altına yukarı yönlü destek sağlayabilir.

GLDGR…İran'ın Karşı Misillemesi Güvenli Varlık Talebini Artırıyor… Küresel piyasalarda jeopolitik baskı devam ediyor. Altının ons fiyatı 1590 $ seviyesi üzerinde fiyatlanırken, Dolar TL kurundaki yatay seyirle rağmen gram altın 306 TL seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor.

BRENT…Jeopolitik Risklerdeki Yükseliş Brent Petrol Fiyatlarını Yukarı Taşıyor… ABD-İran gerginliği küresel petrol tedariğini sekteye uğratacağı beklentileriyle brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratmakta. Pazartesi günkü işlemlerde 70 $ seviyesinin üzerini test eden brent petrolün varil fiyatının yüksek seviyelerdeki konumunu koruması için üretimde ciddi kayıpların olması gerektiğinin farkına varılmasıyla birlikte 68$ seviyelerine çekildi. Piyasa ilk şokun ardından toparlanma emareleri gösterirken, İran'ın yaptığı misillemeye ABD'nin nasıl bir tepki vereceği takip edilecek.