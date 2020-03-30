Küresel hisse senedi piyasalarında yüksek volatilite görülmeye devam ediyor

Ekonomiye teşvik ve destek paketleri hisse senedi piyasalarına destek sağlıyor olsa bile pandeminin kontrol altına alınamamış olması dibin henüz görülmediğine yönelik endişeleri besliyor. Yurtdışı piyasalar yeni haftaya negatif bir görünümle başlarken, Asya piyasaları satıcılı bir seyir izliyor. Yurtdışı piyasalarda satıcılı seyrin devamı halinde endeksin haftaya ekside başlaması beklenebilir.

USDTRY…Geçtiğimiz hafta Dolardaki değer kaybına bağlı olarak 6.39 seviyelerine gerileyen Dolar TL kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde koronavirüs pandemisi endişelerine bağlı olarak yükselişe geçti. Gelişen piyasa ülke para birimlerinin çoğu baskı altında kalırken, 6.50 seviyelerini test eden kur işlem gününün ilk saatlerinde 6.49 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY…Euro TL kuru yeni haftaya yükselişle başlarken gelişen piyasa ülkeleri para birimleri üzerindeki satış baskısı nedeniyle 7.19 seviyelerinde işlem görüyor. Koronavirüs pandemisine yönelik endişeler gelişen piyasa ülke para birimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

EURUSD…Euro Dolar paritesi geçtiğimiz haftaki rallinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde 1.1050 seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. FED'in açık uçlu varlık alım programı ve swap kanallarını diğer merkez bankalarına açmasıyla birlikte dolardaki güç kazancı yavaşlamıştı.

XAUUSD…Geçtiğimiz hafta son yılların en büyük haftalık yükselişini gerçekleştiren ons altın yeni haftada 1600 $ seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Merkez bankalarının parasal genişleme operasyonları ve piyasalara likidite aktarmaları güvenli liman altın fiyatlarına destek sağlaması beklenebilir.

GLDGR…Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak yatırımcısına en çok getiri sağlayan enstrümanlardan olan gram altındaki yükseliş devam ediyor. Ons altındaki ve Dolar TL kurundaki yükselişe bağlı olarak altının gram fiyatı yeni haftada 337 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT…Koronavirüs pandemisine bağlı olarak petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta teşvik paketlerinin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden 25 $ seviyelerine gerilemişti. Suudi Arabistan'ın petrol arzı konusunda Rusya ile temas kurulmadığını açıklaması üzerine piyasalar küresel petrol arzındaki çatışmanın süreceği beklentilerini fiyatladı. Küresel petrol talebi pandemi sebebiyle azalırken, arz ve talep arasındaki makasın açılmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı son 17 yılın en düşük seviyelerine geriledi. En büyük aylık düşüşün ardından yeni haftanın ilk işlem gününde 23 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Geçtiğimiz hafta FED'in açık uçlu varlık alım programı ve hükümetin ekonomiye 2.2 trilyon dolar tutarındaki destek paketiyle birlikte ABD hisse senedi piyasaları kayıplarının bir kısmını telafi etti. Vaka sayısında Çin'i ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, pandeminin reel ekonomiye yansımaları piyasaları tedirgin etmeye devam ederken, en kötünün henüz geride kalmadığına yönelik endişeler yatırımcıların riskli varlıklara olan mesafesini korumasına neden oluyor. ABD hisse senedi vadelileri yeni haftanın ilk işlem gününde 2500 puanın üzerinde yön arayışı içerisinde bulunuyor.

Kaynak: Bültenler