Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle göçmen kuşlar artık daha küçük

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, iklim değişikliğinin etkisiyle göçmen kuşların boyutunun küçüldüğünü bildirdi.Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Doğa ve İklim Söyleşileri, Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ile devam etti."Değişen İklimin Kuşlara Etkisi" başlıklı söyleşide konuşan Yavuz, küresel iklim değişikliği sonucunda ekosistemde meydana gelen değişikliklerin, kuşları da çeşitli şekillerde etkilediğini söyledi. Yavuz, göç ve üreme takvimi, demografik yapı, vücut morfolojisi gibi kuşların yaşamlarını etkileyen temel davranışsal ve yapısal özelliklerin, ekosistemdeki değişimle hızla farklılaştığını vurguladı.Kuşların gözlemlenmesini sağlayan halkalama çalışmalarının Türkiye'de 2002'de başladığını anlatan Yavuz, bu yıl İstanbul'da da bir istasyon kurulmasının planlandığını kaydetti. Yavuz, "Halkalama istasyonlarında kuşları yakalayıp belli ölçümler yapıp sonra da doğaya geri salıyoruz. Türkiye ve dünyadaki diğer halkalama istasyonlarından geri bildirimlerle kuşlar hakkındaki verilere ulaşıyoruz. Dünyada her yıl 10 milyar kuşun hareket halinde olduğu söyleniyor. Halkalama çalışmaları sayesinde iklim değişikliğinin kuşlara olan etkilerini görebiliyoruz." dedi.Yavuz, iklim değişikliğinin özellikle göçmen kuşlar üzerindeki etkileri konusunda da şu bilgileri aktardı:"İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin bulgular ana hatlarıyla ilkbaharda erken geliş, üreme alanlarından daha geç ayrılma, göç mesafesindeki değişim, yerleşik duruma geçme ve gidilen alan değişikliği. Hava erken ısınınca ilkbahar erken geliyor. Göçmen kuşlar acele ediyor ve hızlı hareket ediyor, bu yüzden konaklamayı es geçiyor ve doğrudan üreme alanına gidiyorlar. Ancak bu arada kaynak depolamadığı için üremeye geçmek için zaman kaybediyor, üremeye geç geçiyor. Üreme geç olunca yavru sayısı düşüyor ve o türün popülasyonu azalıyor. Ayrıca göçmen kuşların sıcaklığa bağlı olarak göç ettiği mesafeleri kısalttığı görülüyor. İklim değişikliğinin etkisiyle kuşlar küçülüyor. Vücutlarını küçülterek daha az enerji harcayarak daha hızlı göç edebiliyorlar. Yine iklim değişikliğinin etkisiyle alan değişimi de yaşanıyor. Göçmen kuşlar her 10 yılda bir 1,6 kilometre daha kuzeye kayıyor. Her yıl 100 metre daha yukarı doğru bir tırmanış görüyoruz. Göçmen kuşlar küresel bir sorun. Bölgesel ve ülke bazında koruma faaliyetlerine odaklanmamız gerekiyor."