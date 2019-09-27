Küresel iklim krizi: Mont Blanc'ta dev buzul kütlesinde çökme riski

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ta iklim değişikliği kaynaklı buzul erimesinin yarattığı tehdit nedeniyle çevredeki evler boşaltıldı, yollar kapatıldı.

İtalya ile Fransa arasında yer alan Mont Blanc masifinde bulunan Planpincieux buzulundaki erime nedeniyle 250 bin metreküplük buz kütlesinin kayarak düşebileceği uyarısı yapıldı.

Bölgeye, hareketliliği tespit etmek için radarlar yerleştirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yapılan ölçümlerde buzul kütlesinin günde 35 cm. kaydığı tespit edildi.

Mont Blanc Dağı'nın İtalya sınırları içindeki eteklerinde yer alan Courmayeur kasabasının Belediye Başkanı Stefano Miserocchi, dağdaki buzul erimesinin 2013'ten bu yana yakından takip edildiğini, son zamanlarda buzların erime hızının "önemli ölçüde arttığını" söyledi.

Miserocchi, buzul erime hızının artışında küresel iklim değişikliğinin etkili olduğunu vurguladı.

Buzul erimesi sonucu yaşanabilecek risklere karşı, dağ sporları açısından popüler olan bölgede yollar kapatıldı, Val Ferret vadisinde bazı evler boşaltıldı.

Courmayeur Belediye Başkanı, yerleşim bölgeleri ve turistik tesislerin şu an için risk altında olmadığını belirtti.

Uzmanlar, şu an için 3 senaryoyu göz önünde bulunduruyor. Bunlardan en risklisi, 250 bin metreküplük buzul kütlesinin tamamının kayması. İkinci senaryoda buzul kütlesinin parça parça eriyip düşebileceği ihtimali değerlendiriyor.

Üçüncü ihtimal ise havaların soğumaya başlamasıyla erime hızının düşmesi ve Kasım'dan itibaren riskin ortadan kalkması.

Mont Blanc'taki buzullarda sıcak yaz ayları sonrası kırılma yaşanmasının sıradan bir olgu olduğu ancak bu yıl tespit edilen kırılmanın ciddi risk yaratacak kadar büyük olduğu belirtiliyor.