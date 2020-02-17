Küresel iş dünyası için en büyük risk "siber tehditler"

Allianz 2020 Risk Barometresi'nde, siber tehditler en büyük küresel iş dünyası riski olarak öne çıkarken, ikinci sırada yer alan iş kesintisi, aşılması gereken önemli sorunlardan biri olarak gösterildi. Yedinci sırada yer alan iklim değişikliği, araştırma tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı.

Allianz 2020 Risk Barometresi'ne göre siber olaylar yüzde 39'la ilk kez en büyük küresel iş dünyası riski oldu. Şirketlerin verilere ve bilişim sistemlerine giderek artan bağımlılığı ve yaşanan birkaç yüksek profilli olayın etkisiyle siber tehdit farkındalığı son yıllarda arttı. Siber tehditler, yedi yıl önce yüzde 6.0 ile 15'inci sırada yer alıyordu.

Yıllardır en büyük risk olarak görülen iş kesintileri ise, yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 27'yle üçüncü olan mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve yüzde 17'yle yedinci sırada yer alan iklim değişikliği listede en çok basamak atlayan riskler oldu.

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi'nin dokuzuncusu yayımlandı. Çalışma, bu yıl aralarında CEO'ların, risk yöneticilerinin, brokerların ve sigorta uzmanlarının da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeden 2 bin 718 uzmanın görüşlerine yer verdi.

Çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan AGCS CEO'su Joachim Müller, Allianz 2020 Risk Barometresi'nin, siber tehditler ve iklim değişikliğinin; önümüzdeki on yılda yakından izlenmesi gereken en önemli iki risk olduğuna dikkat çekti:

"Elbette mücadele edilmesi gereken pek çok başka hasar ve aksaklık senaryoları da var. Ancak kurum yönetimleri ve risk yöneticileri siber tehdit ve iklim değişikliği risklerine çözüm bulamazlarsa, bu durumun büyük ihtimalle şirketlerinin operasyonel performansı, finansal sonuçları ve itibarıyla birlikte kilit paydaşları üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Siber tehdit ve iklim değişikliği riskleri için hazırlık ve plan yapmak hem rekabet gücü açısından avantaj sağlayacak, hem de dijitalleşmenin ve küresel ısınmanın hakim olduğu bir çağda işletme direncini artıracaktır."

Dünyada ilk 10 risk sıralaması*

1- Siber riskler yüzde 39

2- İş kesintisi yüzde 37

3- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler yüzde 27

4- Doğal afetler yüzde 21

5- Pazar gelişmeleri yüzde 21

6- Yangın, infilak yüzde 20

7- İklim değişikliği yüzde 17

8- İtibar ve marka değerinin kaybı yüzde 15

9- Yeni teknolojiler yüzde 13

10- Makroekonomik gelişmeler yüzde 11

Türkiye'de ilk 10 risk sıralaması*

1- Makroekonomik gelişmeler yüzde 59

2- Doğal afetler yüzde 41

3- Yangın, infilak yüzde 35

3- Politik riskler ve şiddet yüzde 35

5- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler yüzde 29

6- İş kesintisi yüzde 24

7- İklim değişikliği-hava değişimindeki artış yüzde 12

7- Siber tehditler yüzde 12

7- Pazar gelişmeleri yüzde 12

10-Yeni teknolojiler yüzde 6.0

*Rakamlar, bir riskin söz konusu ülkede ne sıklıkla seçildiğini yüzde cinsinden ifade ediyor. Üç riske kadar seçim yapılabildiği için sonuçların toplamı yüzde 100'e eşit değil.