Küresel ısınma bu tarım ürünlerini tehdit ediyor

Dünyanın giderek ısınması, hava koşullarındaki dengesizlikler ve mevsimlerdeki değişimlerin, bazı tarım ürünlerinin yetişemez duruma gelmesine neden olacağı uyarısı yapıldı.Küresel ısınma nedeniyle kuraklık ve sel gibi doğal felaketlerin yanı sıra artan hava sıcaklıklarının tarım ürünlerinde daha çok hastalığa yol açacağı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 'weforum' sitesindeki habere göre, küresel ısınmanın artmasıyla aralarında İngiltere'de yetişen karnabahar, brokoli, kara lahana; ABD'de yetişen kırmızı elma; Brezilya'da yetişen kahve; Hindistan'da yetişen buğday ve Kaliforniya'da yetişen şeftali gibi çok sayıda ürün ya zarar görüyor ya da istenilen rekolte yakalanamıyor.

Habere göre, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle ülkede bu yıl ekilen karnabaharın neredeyse tamamı yok oldu. Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının da karnabahar tarlalarını kurutması rekoltenin azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Artan hava sıcaklıkları, sel ve fırtınaların gelecekteki hasadı da tehlikeye attığı belirtiliyor.

Washington'da üretilen ve dünyaya ihraç edilen organik elmalar bu yıl, aşırı sıcaklar nedeniyle bakteri kaynaklı bir hastalığa yakalandı. Güneş ışığı meyvelerin kabuklarının yanmasına neden oldu. Habere göre, Brezilya'da yüzlerce yıldır yetişen kahvenin sıcaklıkların artmasıyla ekip biçilmesi zorlaştı. Son bir araştırmaya göre de kahve türlerinin beşte üçü, neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünyada en çok üretilen ve temel gıda ürünlerinden biri olan buğday, hava değişikliklerine kolay adapte olamaması dolayısıyla hassas bir ürün olarak biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre Hindistan'daki buğday üretimi 2050'ye kadar yüzde 6 ile 23 arasında azalacak.

Weforum'un aktardığına göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yumuşak geçen kış, şeftali ağaçlarının erken çiçek vermesine neden oldu. Hava durumundaki ani değişiklikler nedeniyle de şeftali rekoltesi hem azaldı hem de zayıf ürün toplandı. Habere göre, Amerikalı yetiştiriciler iklim değişikliklerine dayanıklı şeftali çeşitleri geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.