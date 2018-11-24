Küresel Isınmanın Sülfat Enjeksiyonuyla Önlenebileceği İddiası

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:40

Atmosferin stratosfer katmanına sülfat sıkılarak güneş ışınlarının parlaklığının düşürülebileceği ve böylece küresel ısınmayla mücadele edilebileceği varsayımında bulunuldu.Harvard Üniversitesinden Gernot Wagner ile Yale Üniversitesinden Wake Smith'in "Environmental Research Letters" adlı dergi için kaleme aldıkları makalede, söz konusu teknik "stratosferik sprey enjeksiyonu" olarak tanımlandı.Tekniğin küresel ısınmayı önleyebileceği iddiasıyla ortaya atılan hipotezde, yaklaşık 20 kilometrelik irtifada yani atmosferin stratosfer katmanının alt kısımlarına büyük miktarlarda sülfat parçacıkları salınarak, güneşin parlaklığının düşürülebileceği varsayımında bulunuldu.Makalede, şimdi başlanması halinde projenin 2033'de hayata geçirilebileceği ve maliyetinin 3,5 milyar doları bulacağı belirtilirken, uygulanması için ise yıllık 2,5 milyar dolar harcanabileceği kaydedildi.Atmosfere sülfat enjeksiyonunun, ona uygun dizayn edilmiş uçak, balon veya ordu tarafından kullanılan bazı silah sistemleriyle yapılabileceği de ortaya kondu.Makalede, projenin şimdilik sadece hipotez aşamasında olduğuna dikkat çekilerek, hayata geçmesi durumunda, birçok ülkenin iştirakını gerektirmesi, dünyanın bazı bölgelerinde tarım ürünlerine zarar vermesi ve hava koşullarını değiştirmesi bakımından jeopolitik riskler taşıdığı da kabul edildi.