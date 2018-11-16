Küresel Isınmaya Karşı Nükleer Enerji Formülü Tartışılıyor

Küresel ısınmaya karşı, 'nükleer enerji' formülü tartışılıyor. Güney Kore
'de Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) açıklanan "Küresel Isınmada 1,5 derece Raporu", küresel ısınmayla ilgili kaygıları tekrar gündeme taşıdı.
Rapora göre dünya için kritik olan 1.5 derecelik ısınma sınırını aşmamak için küresel emisyonları hızla azaltmak, hatta 2050 yılında sıfırlamak gerekiyor. Uzmanlar ise küresel emisyonu azaltmak için nükleerin önemli bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor. Almanya
'daki çevreciler de geçtiğimiz günlerde Münih
'te yaptıkları eylemle "küresel ısınmayı önlemek için daha çok nükleer enerji kullanılması" çağrısında bulundular. Forbes
Dergisi'nden Michael Shellenberger'in konuyla ilgili çalışmasına göre Avrupa
'da nükleer yanlısı aktivistlerin sayısı hızla artıyor. Ekim ayı sonunda Münih'te düzenlenen 'Nuclear Pride
Fest'te ilk kez nükleer enerji lehine harekete geçen Alman çevrecilerin, Berlin
yönetiminin nükleer santralleri kapatma kararının fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini artırdığı görüşünü savunduğunu vurgulayan Shellenberger şöyle devam etti:
"Almanya'nın sera gazı emisyonu, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 580 milyar dolar harcanmasına rağmen, 2009'dan bu yana değişmedi. Ülkede son 10 yılda elektrik fiyatları yüzde 50 oranında arttı. 2015 yılından bu yana güneş panellerinde yüzde 9 artış olmasına rağmen güneşli gün sayısının azlığından Almanya, 2017 yılında 2015'e göre güneşten daha az enerji elde etti. Eğer 580 milyar dolar yenilenebilir ve fosil enerji kaynakları ile bunların ihtiyaç duydukları altyapı yerine nükleere harcansaydı, elektrik ve iletim için kullanılan tüm fosil yakıtların yerini nükleer alabilirdi." Amerika Birleşik Devletleri
, Asya
ve Avrupa'daki seçmenlerin, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının artan elektrik fiyatlarına yanıt olarak, nükleer enerjiyi giderek daha fazla tercih ettiklerini belirten Shellenberger "7 Kasım'da sandığa giden Arizonalı seçmenler ABD
'nin en büyük nükleer santrali olan Palo Verde'nin kapatılmasını ve eyaletteki elektrik şirketlerinin, 2030 yılına kadar ihtiyaç duydukları enerjinin yarısını güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan almalarını gerektiren yasayı yüzde 70'e yüzde 30 gibi bir farkla reddetti. Tayvan
'da 24 Kasım'da yerel seçimlere ek olarak yapılacak referandumda ülkedeki nükleer enerji santrallerinin 2025 yılına kadar kapatılması oylanacak. 300 bin imzaya sahip nükleer yanlıları iradelerini doğrudan sandığa yansıtabilecek. 18 bin Hollandalı seçmenle gerçekleştirilen anketin sonuçları da dikkat çekti. Ankette seçmenlerin yüzde 54'ünün nükleer enerjinin kullanımını tercih ettiği ve yüzde 35'inin buna karşı olduğu ortaya çıktı" diye yazdı. Türkiye
'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu
'yu inşa eden Rusya
Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev de nükleer santrallerin, enerji ve çevre güvenliğine en çok hizmet edecek modellerin başında geldiğini vurguladı. Ekim ayında Moskova
'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen Küresel Forum Yuvarlak Masa Toplantısı'nda görüşlerini ifade eden Likhachev, nükleerin küresel ısınmayla savaşta önemli bir unsur olacağını belirtti.