Küresel karbondioksit emisyonlarındaki artış durdu

Enerji sektöründen kaynaklanan küresel emisyonlar, 2019'daki yüzde 2,9 ekonomik büyümeye rağmen artış göstermedi ve 33 gigaton seviyesinde kaldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından açıklanan küresel emisyon rakamlarına göre, küresel emisyonlar geçen yıl beklentilerin aksine bir seyir izledi.

Küresel ekonominin 2019'da yüzde 2,9 büyümesine rağmen enerji sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarındaki artış 2 yıl aradan sonra durdu.

Gelişmiş ekonomilerde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, kömürden doğal gaza geçilmesi ve nükleer enerjiden elektrik üretiminin artması sebebiyle, geçen yıl küresel karbon emisyonları değişmeyerek 33 gigaton seviyesinde kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2019'da 140 milyon ton ile en fazla emisyon azaltımı gerçekleştiren ülke olarak öne çıktı. Avrupa Birliği'nde (AB) emisyonlar 160 milyon ton azaldı. AB'deki emisyon düşüşünde, elektrik üretiminde ilk kez doğal gazın kömürden daha fazla kullanılması ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimindeki artış etkili oldu.

Emisyon azaltımında ABD ve AB'yi, Japonya izledi. Geçen yıl emisyonlarını 45 milyon ton azaltan Japonya'da yeniden nükleer enerjiden elektrik üretimine başlanması emisyonların düşmesinde etkili oldu.

Diğer yandan, dünyanın geri kalan bölümünde 2019'da emisyonlar 400 milyon ton arttı. Bu artışın yüzde 80'i elektrik üretiminde kömür kullanmaya devam eden Asya ülkelerinden kaynaklandı.

Böylece, gelişmiş ekonomilerdeki emisyon düşüşleri diğer ülkelerdeki emisyon artışını dengelemiş oldu.

Kaynak: AA