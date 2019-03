Küresel Piyasalar ABD Büyüme Verilerine Odaklandı

Kaynak: AA

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD 'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası ( Fed ) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Analistler, ABD'de tahvil faizlerindeki gelişmelerin orta ve uzun vadede ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında Çin'de devam eden ticaret müzakerelerinden yeni bir haber akışı olmamasının pay piyasalarını negatif etkilediğini kaydetti.Bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin 96,5-97,0 bandında dengelendiğini söyledi. Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü hala çözülemezken İngiltere parlamentosundaki oylamalar takip ediliyor. Dün İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı. Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May 'in elini güçlendirse de May, Avrupa Birliği ile varılan anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin bundan sonraki bölümü için başbakanlık görevini bir başkasına bırakacağını söyledi. Brexit seçeneklerinin parlamentoda pazartesi günü de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında yatay bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi son 15 günün en düşük seviyesi olan 1,1242'ye kadar geriledi. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,1256 seviyesinde işlem görüyor.Bugün Asya piyasalarında azalan küresel risk iştahı ile negatif bir seyir izleniyor. Güvenli liman olarak görülen varlıklara talep artarken, kapanışa yakın Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.Yurt içinde, dün piyasalardaki sert satışlar gün boyu etkili oldu. BIST 100 endeksi yüzde 5,67 değer kaybederek günü 91.855 puandan tamamlarken, uluslararası piyasada 5,3278'den kapanan dolar/TL bugün 5,4450'den satılıyor.Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi. Yurt içi piyasaları olumsuz etkileyen Londra swap piyasasındaki gecelik TL faizlerin bugünden itibaren dengelenme sürecine girebileceğini ifade eden analistler, derinliği az olan bu piyasada düşüş ve yükselişlerin çok hızlı olabildiğini kaydetti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler olduğunu, bu seviyelerden gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye , mart ayı ekonomik güven endeksi13.00 Avro Bölgesi, mart ayı ekonomi ve tüketici güven endeksi14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri15.30 ABD, 2018 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla16.00 Almanya , mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları