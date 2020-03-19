KÜRESEL PİYASALAR-Asya borsaları düştü, Avrupa yükselişle açıldı

Asya piyasaları Covid-19 salgını etkisiyle süren satış dalgasıyla Asya borsaları düştü, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programının etkisiyle yükselişle açıldı.

Asya

Kapanışta;

Nikkie 225 yüzde 1.04 ve

KOSPİ yüzde 7.53,

S&P/ASX 200 yüzde 6.43,

Hang Seng yüzde 2.67,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.42 düştü.

Avrupa

ECB, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı. ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası'nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.75,

CAC 40 yüzde 1.73,

FTSE 100 yüzde 0.33 artışla açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 1.47 düşüşle 1.0754'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.53 düşüşle 1.1547 düzeyinde.

ABD

New York Borsası (NYSE) Covid-19 salgınının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, NYSE Başkanı Stacey Cunningham, "Aldığımız koruyucu önlem kararı ile işlem salonlarını kapatıyoruz; ancak, piyasaların yatırımcıların işlem yapmalarını sağlayacak şekilde açık kalmaya devam edeceğine inanıyorum"dedi.

Açılış öncesi;

Dow Jones yüzde 1.21,

S&P 500 yüzde 1.09 düştü.

Kaynak: DHA