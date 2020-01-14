KÜRESEL PİYASALAR-Asya piyasaları artan iyimserlik ve güçlü veriye rağmen ekside

– ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi yatırımcı güveninin artmasına rağmen, Asya piyasaları Salı günü kapanışta karışık hareket etti.

Pekin ve Washington'ın Çarşamba günü imzalayacakları ticaret anlaşması öncesi, ABD Pazartesi günü Çin'in "döviz manipülatörü" listesinden çıkarıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Çin'in ABD'den gelecek iki yıl içinde 200 milyar dolar değerinde tarım ürünleri satın alacağı belirtilirken, buna karşın, ABD'nin Birleşik Krallık'a 5G altyapısında Çin merkezli Huawei ekipmanı kullanmama çağrısı, endişelerin sürmesine neden oldu.

Küresel ticarete yönelik risklerin azalmasıyla Wall Street Pazartesi gününü artıda tamamladı: Dow Jones yüzde 0.29 ve Nasdaq yüzde 1.04 yükselirken, S&P 500 de yüzde 0.70 artışla 3 bin 288 puana yükselerek rekor düzeyini gördü.

Çin'den gelen güçlü veriler ve artan ticari iyimserliğe rağmen Asya piyasaları Salı günü kapanışta karışık hareket etti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin'in "döviz manipülatörleri" listesinden çıkarıldığı açıklaması sonrası Çin Ticaret Bakanlığı Pekin yönetiminin yuan değerini "dengeli" tutmayı hedeflediğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Geng Shuang, Washington'ın kararını destekleyerek, bu gelişmenin "gerçeği yansıttığını" söyledi.

Bunun yanında, Japonya merkezli araba üreticisi Nissan Motor Co. Ltd, Renault ile işbirliğini sonlandıracağı iddialarını yalanladı. Salı günü şirketten yapılan açıklamada, "Nissan hiçbir şekilde birliği dağıtmayı düşünmüyor, bu işbirliği Nissan rekabetinin kaynağını oluşturuyor" denildi.

Veri gündeminde ise Çin Gümrük Genel İdaresi, Aralık'ta ihracat ve ithalatın beklentilerin üzerinde artmasıyla, ülkenin ticaret fazlasının Kasım ayına göre yüzde 21 artışla 46.8 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Asya piyasalarında gün sonunda ağırlıklı olarak düşüş izlenirken, Nissan açıklaması sonrası Japon borsaları günü artıda tamamladı:

Hang Seng yüzde 0.40,

Shanghai Composite yüzde 0.24,

Shenzhen Composite yüzde 0.03 düşerken,

Nikkei yüzde 0.73,

Kospi yüzde 0.44,

S&P/ASX yüzde 0.85 yükseldi.

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimlerinin azalması sonrası Pekin-Washington ticaret anlaşması imza töreni öncesinde Avrupa borsaları güne yatay başladı.

Bunun yanında Avrupa Parlamentosu'nun 29 Ocak'ta, 31 Ocak termininden iki gün önce, Birleşik Krallık'on Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Ayrılık Anlaşması'nı oylayacak. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşması, Avam Kamarası'nda 234'e karşı 358 oyla kabul edilmişti.

Avrupa borsalarında açılışta;

DAX yüzde 0.12,

CAC yüzde 0.09 düşerken,

FTSE değişmedi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.15 artışla 110.0940 yenden işlem görürken, dolar karşısında euro yüzde 0.01 artışla 1.11382 dolara yükseldi, sterlin ise yüzde 0.19 düşüşle 1.29712 dolara geriledi.

- İstanbul